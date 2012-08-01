《汇市简讯》英镑/美元短期内料将进一步下行

2234GMT * 主要支撑区域在1.545-1.55 * 通道支撑位也在这个区域附近 * 空方将在该区域锁定获利,寻求长期反转信号 * 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/vym79s) --编译 王翔琼; 审校 张荻