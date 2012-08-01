〔企业结盟〕Talisman没有寻求与中石化扩大结盟--执行长

路透8月1日电---Talisman EnergyTLM.TO的执行长John Manzoni周三表示,除了将该公司北海资产49%的权益以15亿美元出售给中国石化(0386.HK)(SNP.N)(600028.SS)外,Talisman Energy没有与中国石化进行更广泛结盟的计划.

Manzoni在电话会议上亦称,中国石化并未表示有意获得北海业务的更大权益.Talisman Energy上周公布了上述交易[ID:nSB1683476].(完)