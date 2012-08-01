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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 07:22 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆陷于区间交投,但20日移动均线压制走势

2253GMT * 连续第二日陷于区间交投,处在周一交投范围之内 * 20日移动均线压制走势,今日切入位在96.41,95.50附近的买需提供支撑 * 动能分析和主要趋势仍偏向下行 * 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/ban79s) --编译 王翔琼; 审校 张荻

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