《中国报摘》--中国证券报8月2日

* 头版头条:

--中国证监会有关部门负责人近日表示,上市公司,特别是"破净"又有增长潜力的公司,有义务回购股票.回购股票没有任何法律障碍,监管部门支持、鼓励现金条件许可的上市公司回购自己的股票,也支持大股东增持.

* 其他:

--据透露,继首批四项保险投资新政落地后,保监会将就两项投资办法进行最后的修正定稿,随后有望推出.这两项投资办法分别涉及拓宽保险资产管理范围和调整基础设施债权投资计划.

--近期国际油价连续上涨,如果国际油价保持目前水平,8月9日国内成品油将再次迎来调价窗口.据了解,受前期国际油价先涨后降,以及下游原油需求不足等影响,二季度国内炼厂将继续面临亏损的困境.

--据清科研究中心统计,7月中国创业投资暨私募股权投资市场共发生投资案例41起,披露金额案例34起,投资总金额12.93亿美元,较上月11.13亿美元稳中有升.其中,约三分之一的投资采取定向增发的方式.

--由财政部等部门发布的"启运港退税政策"近日在上海启动试点工作.对于处在艰难时期的出口企业来说,此举可以明显提高资金周转效率.所谓启运港退税,是指从国内启运港口发往上海洋山保税港区中转至境外的出口货物,一经确认离开启运港口即被视同出口并可办理退税.

--大连商品交易所通知,自8月6日结算时起,豆粕品种涨跌停板幅度由4%调整为5%,最低交易保证金标准由5%调整为7%.分析人士表示,此次调整后,相关费率以及涨跌停板设置与4月份以前的水平相当,体现交易所对防控风险提前化的重视.

--郑州商品交易所公布玻璃期货征求意见稿,玻璃期货将以华东玻璃市场为定价基准,每手20吨,最低交易保证金为合约价值的6%.按玻璃近年主要运行价格区间计算,每吨玻璃2,000元人民币左右,20吨玻璃合约价值在4万元左右,交易一手合约需要4,000元左右资金.

--在股票即将迎来最后两个交易日之时,闽灿坤B(200512.SZ)紧急宣布拟8月2日起停牌筹划重大事项,此举也将为本已命悬一线的闽灿坤B再度"续命".

--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)公布要约收购诺顿金田有限公司股份的进展情况,其全资子公司金宇香港已宣布豁免所有击败条件,本次要约成为无条件要约.目前金宇香港根据澳大利亚法律规定,已向澳大利亚证券交易所及诺顿金田发出通知书.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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