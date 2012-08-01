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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 07:36 BJT

〔国际油市〕美国原油价格持稳于89美元下方,受累于美联储会议结果

路透新加坡8月2日电---美国原油价格周四持稳于每桶89美元下方,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有推出新刺激举措以支撑经济成长并提振燃料需求.

纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期约CLc1亚洲盘初下降0.16美元,报每桶88.75美元,上日上涨0.85美元.

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