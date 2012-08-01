〔货币市场〕两年期美国公债收益率上升,因美联储未出台新措施

路透纽约8月1日电---两年期美国公债收益率周三走升,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)在会议上未推出新的货币刺激政策,打击了有关该央行将调降银行超额准备金率的预期.

一些人预计美联储会步欧洲央行(ECB)的后尘,将超额准备金率调降至零以刺激放贷,这种预期在过去一个月中引燃了两年期公债的涨势.

然而许多分析师认为此举不太可能,称这会损及规模2.5万亿(兆)美元的货币基金行业,并可能搅乱银行间美元拆放款活动.

"我们认为不会降低超额准备金率,"瑞士信贷驻纽约利率策略师Michael Chang说道,"没有宣布新举措这个事实总体上并非意外."

两年期公债收益率(殖利率)US2YT=RR从美联储声明发布前的21基点升至24基点.随着降准预期的升温,该收益率已低于7月伊始的30基点.

两年期利率互换利差USD2YTS=TWEB在声明后缩窄0.5基点,至19.75%.

目前投资者关注周四的欧洲央行会议,对于该央行将宣布购买计划或其他行动以遏制西班牙和意大利等国负债成本螺旋式上扬的预期强烈.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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