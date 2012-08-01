〔全球航运〕波罗的海运价指数继续承压,原材料需求迟滞抑制船运活动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透8月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连跌17日,因原材料需求停滞抑制了船运活动.
波罗的海乾散货运价指数下滑19点或2.12%,至878点.
"原材料需求迟滞,船舶继续供过于求以及奥运会和假期等因素导致运价指数下跌,"Virtual Shipbroker所有人Andy Jamison称.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑1.09%至1,181点.日均获利降192美元至4,358美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌2.85%至954点,日均获利减少225美元,至7,612美元.巴拿马型船舶载重量为60,000-70,000吨,通常运送煤炭或谷物.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。