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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 07:42 BJT

〔全球航运〕波罗的海运价指数继续承压,原材料需求迟滞抑制船运活动

路透8月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连跌17日,因原材料需求停滞抑制了船运活动.

波罗的海乾散货运价指数下滑19点或2.12%,至878点.

"原材料需求迟滞,船舶继续供过于求以及奥运会和假期等因素导致运价指数下跌,"Virtual Shipbroker所有人Andy Jamison称.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑1.09%至1,181点.日均获利降192美元至4,358美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌2.85%至954点,日均获利减少225美元,至7,612美元.巴拿马型船舶载重量为60,000-70,000吨,通常运送煤炭或谷物.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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