澳新经济指标预测--8月2日-8月9日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透8月2日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月30日当周--------------------------------
8月2日(四)
0130 澳洲零售销售 6月 +0.7% +0.5%
0130 澳洲零售贸易 第二季 +0.8% +1.8%
0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 6月 逆差3.47 逆差2.85
出口 -- +3.0%
进口 -- +2.0%
8月3日(五)
无重要经济数据公布.
----------------------------------8月6日当周--------------------------------
8月6日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- -0.2%
0130 澳洲网络招聘广告 7月 -- -1.1%
澳洲报纸招聘广告 -- -3.3%
2245 新西兰劳动力成本指数(较前季) 第二季 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
8月7日(二)
0430 澳洲央行利率决议 8月 -- 3.50%
8月8日(三)
0130 澳洲投资房屋融资 6月 -- -4.6%
房屋融资 -- -1.2%
2245 新西兰HLFS失业率 第二季 6.5% 6.7%
就业增长(较前季) +0.3% +0.4%
就业参与率 68.6% 68.8%
8月9日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 7月 -- 减少2.7
全职就业人数(万人) -- 减少3.35
就业参与率 -- 65.2%
失业率 -- 5.2%
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +4.5% +5.3%
(完)
--编译 石冠兰; 审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。