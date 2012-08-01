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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 07:53 BJT

****澳新经济指标预测--8月2日-8月9日****

路透8月2日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------7月30日当周--------------------------------

8月2日(四)

0130 澳洲零售销售 6月 +0.7% +0.5%

0130 澳洲零售贸易 第二季 +0.8% +1.8%

0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 6月 逆差3.47 逆差2.85

出口 -- +3.0%

进口 -- +2.0%

8月3日(五)

无重要经济数据公布.

----------------------------------8月6日当周--------------------------------

8月6日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- -0.2%

0130 澳洲网络招聘广告 7月 -- -1.1%

澳洲报纸招聘广告 -- -3.3%

2245 新西兰劳动力成本指数(较前季) 第二季 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.2% +2.1%

8月7日(二)

0430 澳洲央行利率决议 8月 -- 3.50%

8月8日(三)

0130 澳洲投资房屋融资 6月 -- -4.6%

房屋融资 -- -1.2%

2245 新西兰HLFS失业率 第二季 6.5% 6.7%

就业增长(较前季) +0.3% +0.4%

就业参与率 68.6% 68.8%

8月9日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 7月 -- 减少2.7

全职就业人数(万人) -- 减少3.35

就业参与率 -- 65.2%

失业率 -- 5.2%

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.4%

(较上年同期) +4.5% +5.3%

(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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