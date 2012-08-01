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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 07:49 BJT

〔东京汇市〕联储会议后美元守住涨幅,聚焦欧洲央行会议

* 美元表现积极,此前美联储未推刺激新举

* 欧洲央行会议是下一个重大事件风险

* 澳元首个焦点是零售销售数据

路透悉尼8月2日电---美元周四在亚洲市场开局强劲,一度触及一周高位,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有推出新的刺激举措,市场希望又落到欧洲央行身上.

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