《中国报摘》--金融时报8月2日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--社论称,要加强和改善宏观调控,必须发挥货币政策增长的作用,提高政策的针对性和有效性;加大货币政策预调微调力度,引导货币信贷平稳适度增长,更注重满足实体经济的需求;管理好通胀预期,继续实施稳健的货币政策.
* 其他:
--财政部财政科学研究所所长贾康称,要消除不合理的收入差距,规范收入分配秩序,必须依靠包括消除过度垄断、不合理特权和设租寻租土壤,封杀侵吞公共财产可能空间的实质性配套改革.
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 宿泱韫; 审校 曾祥进
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。