《中国报摘》--金融时报8月2日

--社论称,要加强和改善宏观调控,必须发挥货币政策增长的作用,提高政策的针对性和有效性;加大货币政策预调微调力度,引导货币信贷平稳适度增长,更注重满足实体经济的需求;管理好通胀预期,继续实施稳健的货币政策.