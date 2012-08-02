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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 08:13 BJT

《中国报摘》--金融时报8月2日

* 头版头条:

--社论称,要加强和改善宏观调控,必须发挥货币政策增长的作用,提高政策的针对性和有效性;加大货币政策预调微调力度,引导货币信贷平稳适度增长,更注重满足实体经济的需求;管理好通胀预期,继续实施稳健的货币政策.

* 其他:

--财政部财政科学研究所所长贾康称,要消除不合理的收入差距,规范收入分配秩序,必须依靠包括消除过度垄断、不合理特权和设租寻租土壤,封杀侵吞公共财产可能空间的实质性配套改革.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫; 审校 曾祥进

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