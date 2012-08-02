《中国报摘》--其他报纸重要消息8月2日

**上海证券报**

--中国广东省财政厅厅长曾志权表示,2012年广东省自行发债的债券期限结构将安排五年和七年期两种债券,每种债券发行规模各为43亿元人民币.

--正当银行面临业绩下滑压力之际,脱胎于银行的资产管理公司业绩则大幅猛增.据信达资产管理股份有限公司消息,公司上半年实现归属于母公司所有者净利润35.4亿元,同比大增104.6%,这一业绩表现无疑有利于公司上市进程的推进.

--上海"两个中心"建设所酝酿的保险商机.保险巨头纷纷押注建设航运中心过程中相配套的航运保险项目,尤其是国内产险三巨头争相在沪设立航运保险运营中心.

--中国南车(1766.HK)(601766.SS)公告称,全资子公司南车株洲电力机车有限公司近日中标土耳其安卡拉地铁项目,总金额约25亿元,约占公司2011年营业收入的3.1%.

--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)电动大客车基地将落子天津,项目将实现年产1万辆新能源汽车的目标.天津基地预期总投资为20亿元,一期投资额10亿元.达产后,天津方面将逐步采购一定数量的比亚迪电动大客车投入城市营运.

--中国制造的钢桥将首度亮相北欧大陆.由振华重工(600320.SS)承制的挪威哈登角(Hardanger)钢桥主体钢结构已自公司长兴岛基地装船后正式运往挪威的卑尔根市.这是振华重工近年来先后完成亚洲与北美地区钢结构项目后,又一次在海外大型钢构钢桥梁制造市场上出手.

**证券时报**

--广东信用担保协会调查显示,广州、深圳、佛山等珠三角地区多个城市近半数融资性担保公司已处于歇业状态,而担保总体平均业务量则下降25-30%.

**21世纪经济报 道**

--据悉,截至2012年底,铁道部还可以获准发行850亿元的铁路建设债券,今年铁道部总计将可发行2,000亿元的债券.

--温州金融监管机构人士透露,6月末,全市银行业本外币不良贷款余额181.41亿元,不良率为2.69%.6月单月新增不良贷款20.74亿元,创下年内最高单月增幅.不良贷款和不良率分别比年初增加94.47亿元和上升1.33个百分点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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