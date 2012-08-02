〔伦敦奥运〕于洋/王晓理等四对羽球组合“消极比赛”被取消参赛资格

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月1日电(记者 Ian Ransom/Peter Rutherford)---国际羽联周三为伦敦奥运会赛场出现的羽毛球赛事中“故意输球”的丑闻道歉，该事件导致中国、韩国及印尼共四对女子双打选手被取消奥运参赛资格。
包括头号种子、中国组合于洋/王晓理在内的这四对选手被取消参赛资格，震动了本届奥运会。
“发生这样的事情，我为相关选手和羽毛球运动感到非常非常难过，”国际羽联秘书长伦德在记者会中表示。
“为了保障所有选手的最佳利益，我们作出了这一决定。最重要的是以严厉且公正的态度处理这类事件。”
中国羽毛球队总教练李永波就此事道歉，他说：“我作为总教练，确实觉得要向球迷和全国观众说对不起，因为没有真正把中国羽毛球队优秀的拼搏精神充分地展现出来。”
“这一点我做得不够。”
韩国和印尼代表团对国际羽联的这一决定提起申诉，但印尼稍后撤回了申诉。中国代表团则表示“完全尊重”相关处罚，将对羽毛球队展开调查。
国际羽联维持对相关四对女双选手取消伦敦奥运参赛资格的处罚。（完）
编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。