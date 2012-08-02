〔伦敦奥运〕于洋/王晓理等四对羽球组合“消极比赛”被取消参赛资格

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月1日电(记者 Ian Ransom/Peter Rutherford)---国际羽联周三为伦敦奥运会赛场出现的羽毛球赛事中“故意输球”的丑闻道歉，该事件导致中国、韩国及印尼共四对女子双打选手被取消奥运参赛资格。

包括头号种子、中国组合于洋/王晓理在内的这四对选手被取消参赛资格，震动了本届奥运会。

“发生这样的事情，我为相关选手和羽毛球运动感到非常非常难过，”国际羽联秘书长伦德在记者会中表示。

“为了保障所有选手的最佳利益，我们作出了这一决定。最重要的是以严厉且公正的态度处理这类事件。”

中国羽毛球队总教练李永波就此事道歉，他说：“我作为总教练，确实觉得要向球迷和全国观众说对不起，因为没有真正把中国羽毛球队优秀的拼搏精神充分地展现出来。”

“这一点我做得不够。”

韩国和印尼代表团对国际羽联的这一决定提起申诉，但印尼稍后撤回了申诉。中国代表团则表示“完全尊重”相关处罚，将对羽毛球队展开调查。

国际羽联维持对相关四对女双选手取消伦敦奥运参赛资格的处罚。（完）