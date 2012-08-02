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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 08:14 BJT

〔韩国股市〕平开,关注欧洲央行政策会议

路透首尔8月2日电---韩国股市周四盘初持稳,投资者守在场边等待备受关注的欧洲央行(ECB)政策会议结果.

0004GMT,韩国综合股价指数.KS11上升0.07%,报1,881.21点.(完)

--编译 王翔琼;审校 侯向明

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