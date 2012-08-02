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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 08:22 BJT

〔日本股市〕接近持平,美联储决议令人失望焦点转向欧洲央行

路透东京8月2日电---日本股市日经指数周四开盘略微下滑,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有祭出额外刺激举措,浇熄了对联储提振经济的希望,并将市场焦点转至日内稍后举行的欧洲央行会议上.

日经指数.N225下跌0.1%至8,636.23点.东证股价指数.TOPX持平,报729.95点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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