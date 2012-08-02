《中国重要政经日程》--8月2日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
=============================近日重要政经日程==========================
8/4(六)
--中国经济转型期的战略机遇与政策选择学术研讨会在北京举行.
8/9(四)
--2012中国信托业高峰论坛在北京举行.
8/12(日)
--南方周末2012中国经济论坛召开.
8/15(三)
--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.
8/22(三)
--第二届中国海外投资年会在香港举行,至周四
8/25(六)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.
9/22(六)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.
9/26(三)
--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.
10/27(六)
--2012中国对冲基金年会在深圳举行,至28日.
10/28(日)
--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 张胜男
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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