〔中国证券〕上市公司特别是"破净"公司有义务回购股份--证监会

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透上海8月2日电---中国股市的持续低迷,令股价跌破每股净资产的上市公司不断扩容.对此中国证监会有关部门负责人表示,监管部门支持上市公司回购股份,回购的股份可以依法注销,也可以依法奖励员工.
上海证券报周四援引该负责人指出,对于已经"破净"的公司,有增长潜力及资金条件的,更有义务回购,以保护股东权益.
"在市净率已经如此低的情况下,上市公司无论从自身出发,还是从保护持股股东权益出发,如果现金情况允许,都应该考虑回购股份,"该负责人称.
上证报的统计数据显示,截至7月底,沪深两市股价跌破每股净资产的股票已有71只,其中三成是市值过百亿的蓝筹股,包括交通银行(601328.SS)(3328.HK)、宝钢股份(600019.SS)等.
报导并引述专家认为,A股上市公司回购股份既有利于提升公司股票的内在价值,也有利于提振市场信心,当前部分绩优蓝筹股价值处于历史低位,甚至已遭"错杀",目前回购股份可谓正当其时.
近期中国股市持续阴跌,上证综指.SSEC已创出近三年半新低.对此证监会有关部门负责人做出回应称,股市下跌存在恐慌性因素,A股股息率与发达国家相比已经不低,投资者不要盲目跟风,以免造成巨额损失.[ID:nSB1699418](完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
根据商务部的部分决定，其对日本出口商，包括城南制钢所(Jonan Steel Corp)和共英制钢初步决定209.46%的倾销幅度。台湾出口商的倾销幅度最高为29.47%，土耳其出口商则是7.07%。
路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。