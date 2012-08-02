《中国已公布新股发行上市日程表》--8月2日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 8/7 深 泰格医药 300347 不超过1,340 -- -- 中投证券 8/10 8/8 沪 龙宇燃油 -- 不超过5,050 -- -- 华泰联合 8/13 8/8 深 顾地科技 002694 不超过3,600 -- -- 国信证券 8/13 8/8 深 长亮科技 300348 不超过1,300 -- -- 招商证券 8/13 8/9 深 金卡股份 300349 不超过1,500 -- -- 国金证券 8/14 8/13 深 华 鹏 飞 300350 不超过2,167 -- -- 恒泰证券 8/16 8/15 沪 新 华 龙 -- 不超过6,336 -- -- 安信证券 8/20 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 沪 一拖股份 -- -- 5.40 14.44 中信证券 -- 深 南大光电 300346 -- 66.00 18.86 太平洋证券 8/2 -- 深 远程电缆 002692 -- 15.00 23.08 招商证券 8/2 -- 深 双成药业 002693 -- 20.00 35.09 海通证券 8/3 -- 沪 隆鑫通用 -- -- 6.00-6.58 13.01-14.27 中金公司 8/6 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 边竞; 审校 张喜良