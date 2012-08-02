《汇市简讯》澳元/日圆走势不错且有望上涨,日本买家逢低吸纳

0003GMT * 尽管从技术层面来看澳元/日圆仍处于盘整状态,但该货币对做好了上涨的准备 * 本周再度浮现来自日本方面的大量逢低买入的需求,这股势头或持续 * 81.50上方有强劲买盘,81.52为昨日低位 * 一些买单可能已上移至81.90-82.00窗口 * 上方的停止单设下当前区间高端82.50 * 每日高点均突破前高,至4月27日高位84.50,投机客关注84点位.(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=