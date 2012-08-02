〔表格〕澳洲6月经季节调整后零售销售较前月上升1.0%,略胜预估

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透悉尼8月2日电---澳洲统计局周四公布,澳洲6月经季节调整后零售销售较前月上升1.0%,路透预估为上升0.7%.
详细数据如下(单位为10亿澳元):
月度零售销售 6月 5月 较前月变动(%) 2011年6月
(经季节调整) 21.58 21.36 +1.0 20.49 (完)
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--编译 孙茉莉;审校 侯向明
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
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路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。