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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 09:41 BJT

〔表格〕澳洲6月经季节调整后零售销售较前月上升1.0%,略胜预估

路透悉尼8月2日电---澳洲统计局周四公布,澳洲6月经季节调整后零售销售较前月上升1.0%,路透预估为上升0.7%.

详细数据如下(单位为10亿澳元):

月度零售销售 6月 5月 较前月变动(%) 2011年6月

(经季节调整) 21.58 21.36 +1.0 20.49 (完)

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--编译 孙茉莉;审校 侯向明

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