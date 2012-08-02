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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 09:44 BJT

〔表格〕澳洲6月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差900万澳元

路透悉尼8月2日电---澳洲统计局周四公布,6月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差900万澳元,路透调查预估为逆差3.47亿澳元.

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

6月 5月

整体出口 26.629 26.728

整体进口 26.619 27.041

商品与服务贸易收支 +0.009 -0.313

浏览统计局相关数据,请点击:(www.abs.gov.au)(完)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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