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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 08:56 BJT

〔表格〕7月28日止当周外资连续第五周卖超日本股票

路透东京8月2日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周外资连续第五周卖超日本股票.

外资上周卖超765亿日圆(9.757亿美元)的日本股票,之前一周为卖超421亿日圆.

日本投资者卖超89亿日圆外国债券,此前连续六周买超.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

7月22-28日 -76.5 +57.0 +636.0

7月15-21日 -42.1 -18.8 +335.4r

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

7月22-28日 -12.6 -8.9 +22.0

7月15-21日 -22.4 +161.9r +28.3r

注:r为修正值.(完)

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--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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