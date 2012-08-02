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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 08:37 BJT

《汇市简讯》澳洲数据公布前澳元/美元基调偏多

2356GMT * 亚洲盘初摆脱低位,因当地出口商买入 * 1.0445/50处有良好支撑,1.0440下方挂有一些停止单 * 若跌破1.0440则将看向1.0400,即1.0170/1.0543走势的38.2%费波纳奇回档技术位 * 市场关注0130GMT公布的澳洲零售销售,预估为较前月上升0.7% * 小时图阻力位在1.0480,如若升穿该水准,则将上看1.0500/20.(完) --编译 王翔琼; 审校 张荻

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