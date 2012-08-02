《汽车产业焦点》美国7月汽车销量增长9%但逊于预期,受累于经济疲弱

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 汽车市场春季开始的放缓态势持续
* 经济阴云抑制7月汽车销售--分析师和企业高管
* 数据显示美国7月汽车销量增长9%,年率合1,410万辆
路透底特律8月1日电---美国7月汽车销量增长9%,升幅不及预期,因美国失业率高企以及消费者信心疲弱,令潜在买家持观望态度.
周三出炉的数据显示,春季末开始的汽车销量增长放缓态势仍在持续.在第一季开局不错后,近几个月的销量增长趋缓.
根据研究机构Autodata Corp的数据,美国整个汽车行业7月的销量增至近120万辆.这略低于Edmunds.com预估的增长10.2%.
通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)和丰田汽车(7203.T)公布的7月销售状况也逊于数位分析师的预估.
"这也许是因为高估了消费者的支出意愿,"TrueCar.com的分析师Jesse Toprak称.
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
根据商务部的部分决定，其对日本出口商，包括城南制钢所(Jonan Steel Corp)和共英制钢初步决定209.46%的倾销幅度。台湾出口商的倾销幅度最高为29.47%，土耳其出口商则是7.07%。
路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。