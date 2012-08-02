《汽车产业焦点》美国7月汽车销量增长9%但逊于预期,受累于经济疲弱

* 汽车市场春季开始的放缓态势持续

* 经济阴云抑制7月汽车销售--分析师和企业高管

* 数据显示美国7月汽车销量增长9%,年率合1,410万辆

路透底特律8月1日电---美国7月汽车销量增长9%,升幅不及预期,因美国失业率高企以及消费者信心疲弱,令潜在买家持观望态度.

周三出炉的数据显示,春季末开始的汽车销量增长放缓态势仍在持续.在第一季开局不错后,近几个月的销量增长趋缓.

根据研究机构Autodata Corp的数据,美国整个汽车行业7月的销量增至近120万辆.这略低于Edmunds.com预估的增长10.2%.

通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)和丰田汽车(7203.T)公布的7月销售状况也逊于数位分析师的预估.

"这也许是因为高估了消费者的支出意愿,"TrueCar.com的分析师Jesse Toprak称.