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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 09:05 BJT

〔日圆汇率〕IMF对日圆汇率水平的看法与日本一致--财臣安住淳

路透东京8月2日电---日本财务大臣安住淳周四称,国际货币基金组织(IMF)认同日本对当前日圆汇率水平的看法.

IMF周三在报告中称,"干预行动可以用于抗击震荡或市场状况无序混乱",但也表示,汇率应当由市场决定.IMF先前曾表示,认为日圆被高估.

美元兑日圆JPY=周四约报78.40日圆,昨日曾触及两个月低点77.90.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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