〔日圆汇率〕IMF对日圆汇率水平的看法与日本一致--财臣安住淳

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透东京8月2日电---日本财务大臣安住淳周四称,国际货币基金组织(IMF)认同日本对当前日圆汇率水平的看法.
IMF周三在报告中称,"干预行动可以用于抗击震荡或市场状况无序混乱",但也表示,汇率应当由市场决定.IMF先前曾表示,认为日圆被高估.
美元兑日圆JPY=周四约报78.40日圆,昨日曾触及两个月低点77.90.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
根据商务部的部分决定，其对日本出口商，包括城南制钢所(Jonan Steel Corp)和共英制钢初步决定209.46%的倾销幅度。台湾出口商的倾销幅度最高为29.47%，土耳其出口商则是7.07%。
路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。