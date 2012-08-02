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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 08:52 BJT

〔全球金市〕金价盘旋于关键支撑位附近,此前美联储政策决议令人失望

路透新加坡8月2日电---金价周四盘旋于关键支撑位1,600美元附近,上日曾录得三周来最大单日跌幅,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)打消了对其近期祭出刺激举措来提振经济的希望.

0025GMT,现货金XAU=微幅升高0.1%报每盎司1,600.13美元,周三跌0.9%.

美国期金12月合约GCZ2跌0.2%至1,603.60美元.

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