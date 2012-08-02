〔中国公开市场〕今日将进行500亿元逆回购操作,期限七天--业内人士

路透上海8月2日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行500亿元人民币逆回购操作,期限七天.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼860亿元.

本周公开市场一级交易商继续被允许同时上报正/逆回购需求,周二央行进行了80亿元七天期逆回购操作,中标利率继续持平3.35%.

上周央行公开市场进行了总额1,450亿元的逆回购操作,中标利率持稳在3.35%.正回购并未现身.当周央行净投放资金460亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.进入7月,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)