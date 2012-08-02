〔中国个股〕闽灿坤B今起停牌筹划重大事项,自救以免成新规后退市第一股

路透北京8月2日电---面临退市风险之际,厦门灿坤实业股份有限公司(200512.SZ)周三晚间公告称,拟今日起停牌筹划重大事项,谋求自救以避免成为退市新规后第一个终止上市案例.

深交所"股票上市规则(2012年修订)"规定,在该所仅发行B股股票的上市公司,通过该所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于股票面值,该所有权决定终止其股票上市交易.

而从7月9日起至8月1日止,闽灿坤B已连续18个交易日每日股票收盘价低于每股面值1元人民币.

闽灿坤B此前发布异动公告称,公司已连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,将于今日停牌一小时,而公司及控股股东和实际控制人不存在关于应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项.

该公告与其后声称的拟筹划重大事项,公司股票自8月2日起停牌,待公司刊登相关公告后复牌的表述有明显差异.

面临类似困境使用同类方法应对的B股上市公司,还有建摩B(200054.SZ)等.

闽灿坤B与同类B股公司面临退市的压力和风险导致沪深两市B股大盘系统性风险近期集中释放,上海B股指数.SSEB此前六个交易日内累计跌幅逾9%.

此后,中国证监会连连喊话.上海证券报周四援引证监会部门负责人指出,对于已经"破净"的公司,有增长潜力及资金条件的,更有义务回购,以保护股东权益.[ID:nSB1701998](完)

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