版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 09:22 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月2日-8月9日

路透8月2日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

-----------------------------------------------------------------------

8/2 0120 日本 三个月期贴现国库券

8/2 0130 日本 10年期政府公债

8/2 西班牙 20-30亿欧元 (票息4.25%,2016年10月31日到期的债券;

8/2 西班牙 票息4.75%,2014年7月31日到期的债券;

8/2 西班牙 票息5.85%,2022年1月31日到期的债券)

8/3 英国 国库券

8/6 1530 美国 13周和26周期国库券

8/7 0120 日本 六个月期贴现国库券

8/7 0130 日本 40年期公债

8/7 1530 美国 四周期国库券

8/7 1700 美国 三年期公债

8/8 0600 德国 40亿欧元 票息1.75%,2022年7月4日到期10年期联邦债券

8/8 0120 日本 三个月期贴现国库券

8/8 1700 美国 10年期公债

8/9 1700 美国 30年期公债

8/9 英国 15亿英镑 票息5.0%,2014年到期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰; 审校 王兴亚

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐