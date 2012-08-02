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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 09:05 BJT

〔港股盘前预测〕大盘料开低,此前美联储未出台刺激新政

路透香港8月2日电---香港股市周四可能终止此前连续五日的连涨势头,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有出台新举措刺激经济增长.市场交投可能清淡,静待欧洲央行今日稍晚举行的会议.

今日将发布财报的公司包括长江实业(0001.HK)、和记黄埔0013.HK和东亚银行(0023.HK).

恒生指数.HSI周三收高0.1%至19,820.4,连续第五日收涨且仍保持在200日移动均线上方.该指数自5月中旬以来一直力图守在该技术水准以上.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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