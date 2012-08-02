《国际主要央行公开市场操作一览》--8月2日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海8月2日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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7/31 买入公债 47.78 07/31/2018-05/15/2020
7/30 买入公债 18.04 02/15/2036-05/15/2042
7/27 卖出公债 -79.30 05/15/2015-09/30/2015
7/26 买入公债 18.10 02/15/2036-05/15/2042
《本周主要新闻》
--美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三并未推出新的货币刺激政策,即便其更加强烈的暗示可能准备购买更多债券以帮助美国经济复苏.联储认为今年经济复苏已失去动能.联储官员将美国经济描述为已经"有所减速",与上次在6月作出的评价不同,当时美联储称经济已经在"温和扩张".他们还重申,对于在降低高达8.2%的失业率方面进展缓慢感到失望.[ID:nSB1701624][ID:nSB8555883][ID:nSB1701528]
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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8/1 七天期反向交易 70.17亿美元 0.64%(固定利率)
7/31 七天期反向交易 1,327.68 0.75%(固定利率)
七天期定期存款 -2,115.00 0.01%
ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.
《本周主要新闻》
--欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽一切所能避免欧元区瓦解,强烈传达出一个讯息,即控制高涨的西班牙及意大利借贷成本已成为他的目标.[ID:nST0533369]
--德国央行表示,仍然反对欧洲央行的公债购买计划."德国央行仍然对欧洲央行的证券市场计划(SMP)持批评态度,"德国央行发言人表示.[ID:nSB1692428]
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 36,730
上周三 36,010
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当期变化 +720
金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.
日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.
《本周主要新闻》
--日本央行副总裁山口广秀指出,如果日本失去市场对本国财政的信心,或者海外投资者开始抛售日债,日本公债收益率(殖利率)或升高,强调有必要努力进行财政改革.[ID:nSB1691274]
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.
《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布,当日共发行3,465.5亿台币存单,相较存单到期金额3,507.5亿,存单发行余额减少42亿.[ID:nST0535027]
--台湾央行周二公布,当日共发行775.5亿台币存单,相较存单到期金额48亿,存单发行余额增加727.5亿.[ID:nST0534451]
--台湾央行周一公布,当日共发行3,085.3亿台币存单,相较存单到期金额3,166亿,存单发行余额减少80.7亿.[ID:nST0534005](完)
--整理 冉莹; 审校 边竞
全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]
央行相关消息.................................[CEN-CMN]
全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]
全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]
全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]
美国--FEDOPS
欧洲--ECB15
日本--[JP/MMT]
台湾--[TW-CEN-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。