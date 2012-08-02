《国际主要央行公开市场操作一览》--8月2日

路透上海8月2日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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7/31 买入公债 47.78 07/31/2018-05/15/2020

7/30 买入公债 18.04 02/15/2036-05/15/2042

7/27 卖出公债 -79.30 05/15/2015-09/30/2015

7/26 买入公债 18.10 02/15/2036-05/15/2042

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三并未推出新的货币刺激政策,即便其更加强烈的暗示可能准备购买更多债券以帮助美国经济复苏.联储认为今年经济复苏已失去动能.联储官员将美国经济描述为已经"有所减速",与上次在6月作出的评价不同,当时美联储称经济已经在"温和扩张".他们还重申,对于在降低高达8.2%的失业率方面进展缓慢感到失望.[ID:nSB1701624][ID:nSB8555883][ID:nSB1701528]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/1 七天期反向交易 70.17亿美元 0.64%(固定利率)

7/31 七天期反向交易 1,327.68 0.75%(固定利率)

七天期定期存款 -2,115.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽一切所能避免欧元区瓦解,强烈传达出一个讯息,即控制高涨的西班牙及意大利借贷成本已成为他的目标.[ID:nST0533369]

--德国央行表示,仍然反对欧洲央行的公债购买计划."德国央行仍然对欧洲央行的证券市场计划(SMP)持批评态度,"德国央行发言人表示.[ID:nSB1692428]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 36,730

上周三 36,010

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当期变化 +720

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行副总裁山口广秀指出,如果日本失去市场对本国财政的信心,或者海外投资者开始抛售日债,日本公债收益率(殖利率)或升高,强调有必要努力进行财政改革.[ID:nSB1691274]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行3,465.5亿台币存单,相较存单到期金额3,507.5亿,存单发行余额减少42亿.[ID:nST0535027]

--台湾央行周二公布,当日共发行775.5亿台币存单,相较存单到期金额48亿,存单发行余额增加727.5亿.[ID:nST0534451]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,085.3亿台币存单,相较存单到期金额3,166亿,存单发行余额减少80.7亿.[ID:nST0534005](完)

--整理 冉莹; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]