《汇市简讯》多数日圆货币对仍处于盘整状态,因面临事件风险

0044GMT * 由于有更多事件风险在前,多数日圆货币对仍处于盘整状态 * 虽然美联储公布决定后美元/日圆走高,但走势仍低迷,欧元/日圆和英镑/日圆亦是如此 * 澳元/日圆和加元/日圆有上涨的趋势,新西兰元/日圆或许亦如此 * 许多市场人士持观望态度,因日本将迎来盂兰盆节(Obon)假期 * 事件风险有:欧洲央行和英国央行的政策决定,以及美国的非农就业报告.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=