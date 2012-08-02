《中国债券市场每日交易备忘》--8月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国海运集团40亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行及光大银行主承 模塑科技( 000700.SZ )2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),上海银行主承 长江三峡集团50亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),农行和中信证券主承 洛阳钼业( 3993.HK )20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中行和工行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 太原煤炭气化集团8.5亿元五年期中票1282267,票面利率4.80% 伊犁农四师国资投资公司4亿元一年期短融041260043,票面利率4.37% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行300亿元五年期固息金融债120307,票面利率3.49% 丽江古城管理有限公司7亿元七年期固息债1280217,票面利率6.68% 财政部代发233亿元五年期固息地方债129106,票面利率3.13% 青海交投5亿元五年期中票 青海交投5亿元七年期中票 淮南矿业集团9亿元五年期中票 江苏洋河集团8亿元五年期中票 安徽外经建设集团4亿元一年期短融 宁沪高速( 600377.SS )10亿元一年期短融 中国铝业( 601600.SS )30亿元三个月期超短融 ============================================================================== 四、还本付息: 新大洲( 000571.SZ )3亿元一年期短融1181342到期兑付,票面利率7.60% 建设银行( 601939.SS )111.4亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债040701付息,票面利率4.87% 建设银行( 0939.HK )38.6亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息债(一年定存基准)040702付息,基本利差2.00% 国家开发银行300亿元10年期固息债050214付息,票面利率3.42% 平湖城市发展集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080084付息,票面利率5.90% 嵊州投资控股公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080085付息,票面利率5.90% 中信集团30亿元七年期中票1182213付息,票面利率5.85% 财政部代发226.6亿元三年期固息地方债119103付息,票面利率4.07% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国股市的持续低迷,令股价跌破每股净资产的上市公司不断扩容.对此中国证监会有关 部门负责人表示,监管部门支持上市公司回购股份,回购的股份可以依法注销,也可以依法奖 励员工.[ID:nSB1701998] --中国证券报报导称,继首批四项保险投资新政落地后,保监会将就两项投资办法进行最后 的修正定稿,随后有望推出.这两项投资办法分别涉及拓宽保险资产管理范围和调整基础设施 债权投资计划. --国家统计局8/9公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.1%) 7月居民消费价格指数(CPI) (6月为2.2%) 1-7月城镇固定资产投资 (1-6月为20.4%) 7月社会消费品零售总额 (6月为13.7%) 7月工业增加值 (6月为9.5%) 7月房地产投资和销售情况月度报告 国家海关8/10公布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差317.3亿美元) 国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞