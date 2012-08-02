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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 09:15 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货走坚,而大豆价格因天气状况改善而下滑

路透新加坡8月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四走升,扳回前日的部分跌幅,因投资者对美国旱情损及单产的担忧再起.大豆期货则因美国部分重要大豆产区的天气状况改善而下滑.

分析师仍预期,在56年以来最严重旱情的冲击下,2012/2013作物季玉米和大豆单产将下滑.

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