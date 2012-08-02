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市场报道 | 2012年 8月 2日 星期四 09:28 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2250水准前方卖兴浓厚

0052GMT * 市场传闻宏观基金有兴趣在1.2250前方卖出欧元/美元 * 外汇市场认为美国联邦公开市场委员会(FOMC)事件说明,美国联邦储备理事会(美联储,FED)在2012年出台第三轮量化宽松政策的机率偏低 * 1.2200/15之间有少量买兴,1.2175处买需较大 * 欧洲央行事件之前,市场可能进行整固.(完) --编译 王翔琼; 审校 张明钧

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