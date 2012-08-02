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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 09:32 BJT

《汇市简讯》印尼央行今日或需在9,490打压美元/印尼卢比涨势

0102GMT * 美元/印尼卢比今日可能在9,470-9,490区间的高端波动,因美联储未祭出新刺激举措 * 印尼央行昨日未入场干预,今日可能进场限制美元/印尼卢比的涨势 * 无本金交割远期外汇(NDF)在隔夜市场交投于9,472-9,480,纽约市场收报9,480-9,500.(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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