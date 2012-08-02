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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 09:46 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索恐面临进一步轧空而升向42.00

0114GMT * 美元/菲律宾披索恐面临进一步轧空而迈向42.00,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)并未出台第三轮量化宽松政策 * 欧洲央行会议之前的谨慎情绪或将引发市场进一步空头回补 * 该货币对开报41.85,迄今交投于41.82-41.85区间 * 隔夜无本金交割远期外汇(NDF)买需良好,收报41.87-41.95,最新显示的报价为41.85-41.89.(完) --编译 王翔琼;审校 徐文焰

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