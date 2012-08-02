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市场报道 | 2012年 8月 2日 星期四 09:43 BJT

〔标题新闻〕英国政府正商议完全国有化RBS的可能,但财政大臣反对该构想--FT

注: RBS为苏格兰皇家银行,FT为金融时报

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8J1O3P]

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