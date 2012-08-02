《汇市简讯》澳元/美元上涨,因澳洲零售销售数据优于预期

0134GMT * 澳元/美元从1.0455升至1.0470上方,此前澳洲公布的零售销售数据表现强劲 * 澳洲6月经季节调整后零售销售较前月上升1.0%,路透预估为上升0.7%[ID:nSB1702042] * 澳洲贸易数据亦强于预期 * 澳元/美元小时图上的阻力位在1.0480 * 若升穿1.0480,就上看1.0500/30.(完) --编译 兰秀娟;审校 程琳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=