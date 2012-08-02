《全球重要经济事件一览表》--8月2日-8月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月2日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行记者会(1230).

伦敦--英国央行宣布利率决议(1100).

海牙--荷兰议会金融委员会讨论希腊局势和欧元区危机发展.荷兰财长德亚赫(Jan Kees de Jager)将参加(0830).

华盛顿--美联储研究与统计部副主任Michael Eichner在参议院银行、住房和城市事务委员会下属证券、保险和投资小组委员会,就三方回购市场事宜作证(1300).

8月3日(五)

雅典--希腊央行总裁普罗沃普洛斯就ATEbank向议会作简报(0900).

8月6日(一)

暂无重要经济事件.

8月7日(二)

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源前景.

塔林--爱沙尼亚央行公布月度通胀报告.

悉尼--澳洲央行公布利率决议(0430).

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美联储全体成员会议上,就个人理财教育的重要性简短发言,并回答现场和视频参与人士的提问(1830).

8月8日(三)

东京--日本央行举行货币政策会议(第一日).

伦敦--英国央行公布通胀报告.

8月9日(四)

法兰克福--欧洲央行公布月度公报(0800).

东京--日本央行宣布货币政策决议.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]