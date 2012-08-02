〔金属期市〕LME期铜上涨,因市场冀望欧洲央行放宽政策

路透新加坡8月2日电---伦敦期铜周四上涨,从上日触及的一周低点附近反弹,因投资者冀望欧洲央行会推出更多刺激举措.此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有像预期那样出台新的宽松政策.

0101GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.44%,至每吨7,457美元.上交易日曾触及7,421.50的7月26日来最低.目前价格已较今年2月触及的高位下跌近15%.

上海期交所最活跃的11月期铜合约SCFcv1下跌0.66%,至每吨54,420元人民币(8,500美元).