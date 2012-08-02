〔EIA库存周报〕美国原油库存降幅创12月以来最大,油品库存意外减少

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
07/27/12 较上周 较上年 07/27/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 369.7 -11.6 15.8 373.6 -6.5 18.6
馏分油 122.6 -1.4 -28.2 124.3 -1.0 -28.0
汽油 207.2 -1.3 -5.0 207.9 -2.2 -7.3
取暖油 25.8 -0.8 -12.5 25.8 -0.6 -11.5
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
煤油型航空燃料 40.2 1.4 -4.0 40.6 1.1 -4.4
原油日加工量 15.7 -0.2 0.7 15.6 -0.2 0.1
炼厂产能利用率(%)92.7 -0.9 +6.0 92.2 -0.8 +2.9
油品供应
(四周移动平均) -----------------18.8 -0.1 0.0
路透纽约8月1日电---周三公布的联邦政府数据显示,上周美国原油库存大幅下降,因原油进口减少,同时油品库存亦意外下跌.
美国能源资料协会(EIA)称,7月27日止当周不计入战略石油储备的国内原油库存减少652万桶,至3.7359亿桶,为12月以来最大单周跌幅.
路透调查中分析师的预估降幅要小得多,为减少70万桶.
墨西哥湾沿岸地区原油库存减少最多,减少了387万桶.中西部原油库存减少294万桶,当地炼厂产能利用率达到98.9%的异常高位.
整体原油库存的下降与原油进口剧减有关.上周原油日进口量减少123万桶,至837万桶.
一些分析师称,进口减少是因为德州阿瑟港日产60万桶的Motiva炼厂进行长期检修作业,使得达到墨西哥湾沿岸的沙特原油减少.
其他人则指因休斯敦航道上周的大雾天气.
"大雾可能影响进口水平.这只是一周的进口数据,并非清晰的趋势.原油库存仍远高于五年平均水准,"Tradition Energy分析师Gene McGillian说道.
汽油库存下降217万桶至2.0787亿桶,分析师平均预估为增加100万桶.
包括柴油和取暖油的馏分油库存减少97.4万桶至1.2427亿桶,预估为增加110万桶.
美国炼厂产能利用率下降0.8个百分点,至92.2%,预估为下降0.2个百分点.
美国原油期货交割地库欣的库存下降139万桶至4,510万桶.(完)
--编译 吴云凌;审校 侯向明
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)