〔欧洲金融〕西班牙公债标售形势严峻,因对ECB举措的紧张情绪升温

台湾债市：10年券早盘随美债殖利率走扬，惟至标债利率附近即有撑
路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走扬；交易员表示，受到美债殖利率持续走高影响，早盘10年券殖利率亦跟着冲高，惟在攻破1.134%标债利率卖盘即收手，促使殖利率涨幅略缩减。
路透马德里8月2日电---西班牙公债收益率(殖利率)在周四标售中料进一步蹿升,因为投资者对欧洲央行出手帮助受困欧元区国家寄予了很高的期望,但又担心日内稍晚欧洲央行的政策决定可能会令人失望.
上周西班牙公债收益率下滑,因之前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,该央行将在其职权范围内尽其所能挽救欧元.西班牙不得不被援助的可能性曾推动该国公债收益率升至欧元问世以来的最高位.
目前来看,周四标售时的公债收益率料将较上次标售有所上升,因为市场愈加担心,几个小时后德拉吉公布管理委员会决定时,将不能满足市场的预期.
"我预计市场将非常紧张,因此我对买需方面的看法不是非常乐观.债市价格已经反应德拉吉将给出非常强烈声明的预期,失望的风险很高,"法国巴黎银行的利率策略师Ioannis Sokos表示.
西班牙政府周四希望通过发行三档公债来筹集20-30亿欧元.标售结果料将于0840GMT左右公布,而近四个小时后,德拉吉将在新闻发布会上公开欧洲央行的思路.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走扬；交易员表示，受到美债殖利率持续走高影响，早盘10年券殖利率亦跟着冲高，惟在攻破1.134%标债利率卖盘即收手，促使殖利率涨幅略缩减。
路透首尔3月2日 - 韩国股市周四早盘涨至近两年高位，追随美股涨 势。 美国股市道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，此前总统特 朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久 将升息是利多因素。 0203 GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,102.49点，盘中一 度涨至2,112.58点，为2015年5月29日以来最高水准。 韩国金融市场周三因公共假日休市。 外资料将超买，盘中买入价值1,937亿韩元(1.6971亿美元)韩国股票。 LIG Investment & Securities的股票分析师Kim Ye-eun表示，“如果美国联邦储备理 事会(美联储/FED)在3月升息，如很多人当前的预期，则将给韩元带来更大压力，从而使出 口商获利增加，”而这将提振韩国股市。 韩元兑美元 大跌逾1%至逾一周新低1,144.9，因美联储3月升息可能性 上升。 该
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 7,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/3/3 7 2.35% 100 2017/3/3 14 2.50% 500