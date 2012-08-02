〔日本经济〕正在复苏,但面临来自高负债和欧债危机等的风险--IMF

* 自地震与海啸中复苏将刺激2012年的经济增长

* 在不损及经济增长的条件下削减公共债务,是一项重要挑战

* 需进行就业、电力和农业改革以促进增长

路透华盛顿8月1日电---国际货币基金组织(IMF)周三表示,在2011年地震与海啸灾难后的重建工作推动下,日本经济今年正逐步复苏,但仍面临来自欧洲危机和中国增长放缓的下行风险.

IMF在与日本政府进行年度磋商后发布报告,敦促日本实施涵盖广泛的结构性改革,以应对公共债务与国内生产总值(GDP)之比超过125%、人口老龄化、经济增长率偏低以及通缩持续不退的问题.

"降低公共债务负担是最优先任务,但经济低增长率、持续通缩和人口快速老化令这一工作变得更加复杂."IMF称.

IMF表示,约为GDP 1.5%的公共重建支出和强劲的消费需求将推动今年实质GDP增长率接近2.5%;不过随着建筑业活动降温,2013年经济增速将减慢至1.5%.

其表示,短期而言,日本的出口和经济增长面临着来自"欧洲动荡升级或者中国经济放缓速度快于预期"的明显下行风险.

IMF指出,日本金融体系经历过2011年震灾和泰国洪水的考验后依然稳定,其银行业对二线欧洲国家的曝险微乎其微,但也警告称"经由与核心欧洲国家的金融联系而建立的间接曝险仍不容忽视".

报告称,就中期而言,若全球经济持久低迷且日本未能推进关键的结构性改革,则意味着该国将"继续遭受低增长和通缩的打击,这两个问题将令公共债务状况大幅恶化".

日本众议院已经通过一项议案,拟于2014年4月将消费税率从5%提高至8%,到2015年10月进一步提至10%;目前参议院正在审查该议案.IMF认为,这项议案的最终通过对于显示日本实施财政改革的决心,以及维护投资者信心"至关重要".

**"范围甚广的"改革方案**

尽管对增税举措大加夸赞,但IMF指出,要让公共债务与GDP之比明确进入下降轨道,日本要做的工作还很多.

IMF建议日本将目标定为在未来10年中,通过压缩开支和增加收入的组合拳,完成规模相当于GDP 10%的财政整顿.

IMF也承认,日本针对巨额的公共债务负担进行重大财政整顿,可能抑制经济增长,除非该国谨慎规划,并伴以"范围甚广的改革方案"来缓解结构性问题给经济增长带来的阻力.

该机构建议日本从"最容易的"就业市场改革着手,例如提高日本女性劳动力的就业参与率,提高老年人就业水平,以及增加进入日本的移民数量.

日本必须解决的其它重要经济阻力包括,改变阻碍医疗保健和老年人护理行业增长的一些规章制度、改革电力行业与农业,以及增进与亚洲其它经济体的贸易联系.

"日本当局计划与亚洲和欧洲的重要贸易伙伴签订高质量的自贸协议,并加入跨太平洋伙伴关系协议,或将促进地区融合与服务业和农业的改革."报告指出.(完)