〔中国外汇〕简化货物贸易外汇管理改革见效,工行称单笔收汇业务省时73%

路透北京8月2日电---中国8月起大幅简化货物贸易外汇管理,取消传统的纸质出口收汇核销单而代之以联网核查监测.从商业银行的实际操作来看,企业和银行收付汇操作明显简化,并可提高资金周转效率.

中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四新闻稿称,改革后单笔出口收汇业务的相关柜面操作较以往节省73%的时间,单笔进口付汇业务的相关柜面操作则较以往节省64%的时间.

工行称,8月1日上午8时许已成功办理了改革后首单进口付汇及出口收汇业务,涉及的客户分别是中国中化集团公司旗下的中化塑料有限公司和河北中化滏恒股份有限公司.

新闻稿并引述中化集团相关负责人称,货物贸易外汇管理改革取消了出口收汇核销单,企业省去了办理出口收汇核销手续,大幅缩减了到银行办理进出口收付汇业务的流程,有效提高了企业资金周转效率.

国家外管局上月末公告称,自8月起取消出口收汇核销单,企业不再办理出口收汇核销手续,同时全国上线运行货物贸易外汇监测系统,并废止了多达116个进出口相关收结汇法规.

改革后,外汇局通过货物贸易外汇监测系统,全面采集企业货物进出口和贸易外汇收支逐笔数据,定期比对、评估企业货物流与资金流总体匹配情况,便利合规企业贸易外汇收支;对存在异常的企业进行重点监测,必要时实施现场核查.

去年12月起,外汇管理局已在江苏、山东、湖北、浙江(不含宁波)、福建(不含厦门)省分局以及大连、青岛市分局所辖地区进行货物贸易外汇管理制度改革试点,此前货物贸易外汇监测系统亦试点上线运行.(完)