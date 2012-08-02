《全球主要央行动态》--8月2日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月26日-8月2日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三并未推出新的货币刺激政策,即便其更加强烈的暗示可能准备购买更多债券以帮助美国经济复苏.联储认为今年经济复苏已失去动能.联储官员将美国经济描述为已经"有所减速",与上次在6月作出的评价不同,当时美联储称经济已经在"温和扩张".他们还重申,对于在降低高达8.2%的失业率方面进展缓慢感到失望.[ID:nSB1701624][ID:nSB8555883][ID:nSB1701528]

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽一切所能避免欧元区瓦解,强烈传达出一个讯息,即控制高涨的西班牙及意大利借贷成本已成为他的目标."在我们的职权范围之内,欧洲央行准备采取一切措施守护欧元.请相信我,这将足以解决问题,"他在伦敦的一次投资会议上表示."成员国借款成本妨碍到货币政策传导渠道的正常功能,这属于我们的职责范围."[ID:nST0533369]

德国央行表示,仍然反对欧洲央行的公债购买计划."德国央行仍然对欧洲央行的证券市场计划(SMP)持批评态度,"德国央行发言人表示.[ID:nSB1692428]

德国央行表示,授予欧洲援助基金银行业务牌照,让基金能参与欧洲央行再融资操作,由此增加弹药,是违反欧盟规定的.德国央行发言人称,"给救助基金发放银行牌照,实际上将等于通过印钞来融资,这将是一条毁灭之路,因此欧盟条约严厉禁止."[ID:nSB1692492]

德国央行公布6月29日该央行总裁魏德曼接受内部采访的内容显示,魏德曼称各国政府高估了央行的能力,对央行提出过多要求.他强调央行独立性十分重要,称从以往经历来看,政府提出的要求并非全都具有经济合理性.[ID:nST0535283]

瑞士央行公布2012年上半年获利创下纪录,为65亿瑞郎(66.3亿美元),得益于外汇持仓升值,巩固了央行守住瑞郎兑欧元1.20上限的能力.央行表示,外币头寸净利为51亿瑞郎.[ID:nSB1697332]

欧盟内部监督部门的女发言人表示,在接获利益冲突控诉后,该部门已对欧洲央行总裁德拉吉展开调查.[ID:nST0534423]

**日本**

日本央行副总裁山口广秀指出,如果日本失去市场对本国财政的信心,或者海外投资者开始抛售日债,日本公债收益率(殖利率)或升高,强调有必要努力进行财政改革.[ID:nSB1691274]

**大中华区**

香港金管局表示,获国家外汇管理局批准增加合格境外机构投资者(QFII)投资额度7亿美元.金管局发言人表示,在此次增加额度后,金管局的QFII投资额度增加至10亿美元.通过QFII投资额度,金管局可投资于内地股票和债券.[ID:nSH0111191]

**其他**

印度央行一如预期在6月以来第二度维持利率不变,在此同时下调经济成长预估,并调高通胀预估,因经济状况恶化.该央行将回购利率INREPO=ECI和银行准备金率INCRR=ECI分别维持在8%和4.75%不变.[ID:nSB1697368]

菲律宾央行宣布调降指标利率25个基点,至3.75%(路透预估为4.00%),并称通胀风险略偏向于下行.[ID:nSB1689318]

泰国央行总裁张旭州表示,泰国的货币政策可能将维持宽松,因为欧洲方面的问题料拖延不决.泰国央行周三连续第四次会议维持指标利率THCBIR=ECI在3.0%不变.[ID:nSB1691866] (完)