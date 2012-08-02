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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 10:36 BJT

〔日本经济〕复苏环绕不确定性--央行审议委员森本宜久

路透日本金泽8月2日电---日本央行审议委员森本宜久周四警告称,该国经济复苏环绕不确定性,欧债危机加深可能让预期中的外需回暖来得更晚.

"如果欧债问题加深,或者如果一直存在高度不确定性,诸如美国和中国等其它地区的经济复苏就将受到压力.如果日本出口继续因而迟滞,外需可能无法赶在灾后重建相关支出触顶之前回升."森本宜久在金泽对商界领袖表示.

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