〔日本经济〕复苏环绕不确定性--央行审议委员森本宜久

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透日本金泽8月2日电---日本央行审议委员森本宜久周四警告称,该国经济复苏环绕不确定性,欧债危机加深可能让预期中的外需回暖来得更晚.
"如果欧债问题加深,或者如果一直存在高度不确定性,诸如美国和中国等其它地区的经济复苏就将受到压力.如果日本出口继续因而迟滞,外需可能无法赶在灾后重建相关支出触顶之前回升."森本宜久在金泽对商界领袖表示.
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
根据商务部的部分决定，其对日本出口商，包括城南制钢所(Jonan Steel Corp)和共英制钢初步决定209.46%的倾销幅度。台湾出口商的倾销幅度最高为29.47%，土耳其出口商则是7.07%。
路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。