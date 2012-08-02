〔伦敦奥运〕伦敦奥组委主席声援叶诗文

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Avril Ormsby

路透伦敦8月1日电---青少年运动员超越个人最好成绩数秒这样的事情并不罕见，伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科说，他更愿意"祝贺"中国选手叶诗文在泳池中的惊人表现，而不是质疑。

这个16岁的女孩在女子400米个人混合泳比赛中打破世界记录后，就一直受到负面关注。她在比赛最后的自由泳阶段的速度比罗切特(Ryan Lochte)赢得男子400米个人混合泳最后50米自由泳的速度还要快，总成绩也比她个人在此项目的最好成绩提高了5秒，因此部分人对此表示质疑。

在几天后的女子200米个人混合泳比赛中排在叶诗文之后取得银牌的澳大利亚游泳运动员库茨(Alicia Coutts)也认为运动员们"在被证明有罪前都是清白的"。

"青少年在奥运会上打破世界纪录或者获得金牌也不是第一次了，"曾获得两枚中长跑项目奥运金牌的塞巴斯蒂安·科周三对记者们说。

"当你假定一个项目中的巨大的和意想不到的突破不仅仅来源于刻苦的训练、超出常人的天赋，以及其他因素的时候，你应该相当谨慎。"

塞巴斯蒂安·科回顾他的运动员时代，他说他曾经一次将他800米的个人最好成绩一下子提高了4.5秒。

"所以叶诗文的成绩并非难以想像。"他说。

叶诗文的支持者们谴责诋毁她的人是"种族主义"，指出早在去年叶诗文就已经是女子200米个人混合泳的世界冠军了，而且几年前就已经在该项目中崭露头角。

在被一个外国记者直截了当地问究竟有没有服用禁药时，她通过翻译回答："绝对没有。"她说这样的指控"有点不公平"，她的成功来源于艰苦的训练。

塞巴斯蒂安·科说他不愿意相信这些质疑，除非有确凿的证据。

"所以，我要为叶诗文出色的表现表示祝贺。"他说。(完)