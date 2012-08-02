《汇市简讯》无论欧洲央行会议结果如何,欧元/美元前景都偏空

0155GMT 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉此前表示"将不惜一切代价来拯救欧元",而由于行动门槛极高,结果可能会令人失望.市场一致认为,若欧洲央行会议结果让人沮丧,欧元/美元将下跌,但倘若欧洲央行"大胆"行动,欧元/美元会如何表现,市场看法不一.一些分析师认为,欧元/美元可能因空头回补而上扬,但涨幅不会太大,而且是短暂的.原因之一是,瑞士央行的一份报告显示第二季欧元储备大增,分析师认为他们将把握欧元上涨机会获益.第二是因为市场会意识到在美联储暗示不愿扩大资产负债表一天不到的时间里,欧洲央行将这么做.(完) --编译 王翔琼; 审校 程琳