〔路透调查〕日圆兑美元来年料略走软,因分析师乐观预期全球经济渐复苏

路透班加罗尔8月1日电---路透对外汇策略师进行的最新调查显示,随着全球经济复苏以及避险交易的逐步解除,明年日本海外投资数量将增加,料令日圆小幅走软.

本周对超过60名汇率策略师进行的月度调查显示,他们预期美元兑日圆JPY=在一个月后将报78.9日圆,三个月后为79日圆,一年后料为83日圆.该预估为今年3月以来最低,且略低于7月.

作为投资者规避风险时的避风港,日圆在7月升逾2%,因全球经济前景恶化.周三美元兑日圆报78.

但认为日圆会下跌的汇率策略师似乎对全球复苏态度乐观,尽管最新一批采购经理人指数(PMI)显示欧洲制造业进一步放缓且愈加身陷泥沼.

"明年全球经济走强,应该能使日圆小幅贬值,并随之小幅提振美元兑日圆,"澳洲联邦银行(CBA)首席汇率策略师Richard Grace表示.

"只要(全球)经济好转,我们预期日本海外投资会增加,这多少会削弱日圆,但我们认为仅会有小幅变动."

今年日本经济表现料将跑赢大部分发达国家,因内需强劲,且迄今为止日本投资者不敢贸然投资海外.

美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示,投机客持有的日圆净多头仓位较一周前增加,暗示日圆短期内不太可能放弃涨势.

延续两年半的欧元区债务危机令许多投资者涌向日圆避险.日圆兑美元因此在去年10月创下75.31日圆的纪录高位,这导致日本当局出手干预.

由于目前日圆仍距这一水平不远,市场人士开始对更多干预的可能性保持警惕.

欧元区决策者能否遏制危机并令欧元区重返复苏轨道,将决定全球投资者对避险品种的态度.

"我们的主要情景假设仍是欧债危机能得到某种程度上的控制.虽然并不是一个整体解决方案或者可持续的长期方案,但至少紧张局势能平复一些,"德国商业银行汇率策略师Lutz Karpowitz表示.他预期美元兑日圆将在一个月后升至83.(完)