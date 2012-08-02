〔路透调查〕日圆兑美元来年料略走软,因分析师乐观预期全球经济渐复苏

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透班加罗尔8月1日电---路透对外汇策略师进行的最新调查显示,随着全球经济复苏以及避险交易的逐步解除,明年日本海外投资数量将增加,料令日圆小幅走软.
本周对超过60名汇率策略师进行的月度调查显示,他们预期美元兑日圆JPY=在一个月后将报78.9日圆,三个月后为79日圆,一年后料为83日圆.该预估为今年3月以来最低,且略低于7月.
作为投资者规避风险时的避风港,日圆在7月升逾2%,因全球经济前景恶化.周三美元兑日圆报78.
但认为日圆会下跌的汇率策略师似乎对全球复苏态度乐观,尽管最新一批采购经理人指数(PMI)显示欧洲制造业进一步放缓且愈加身陷泥沼.
"明年全球经济走强,应该能使日圆小幅贬值,并随之小幅提振美元兑日圆,"澳洲联邦银行(CBA)首席汇率策略师Richard Grace表示.
"只要(全球)经济好转,我们预期日本海外投资会增加,这多少会削弱日圆,但我们认为仅会有小幅变动."
今年日本经济表现料将跑赢大部分发达国家,因内需强劲,且迄今为止日本投资者不敢贸然投资海外.
美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示,投机客持有的日圆净多头仓位较一周前增加,暗示日圆短期内不太可能放弃涨势.
延续两年半的欧元区债务危机令许多投资者涌向日圆避险.日圆兑美元因此在去年10月创下75.31日圆的纪录高位,这导致日本当局出手干预.
由于目前日圆仍距这一水平不远,市场人士开始对更多干预的可能性保持警惕.
欧元区决策者能否遏制危机并令欧元区重返复苏轨道,将决定全球投资者对避险品种的态度.
"我们的主要情景假设仍是欧债危机能得到某种程度上的控制.虽然并不是一个整体解决方案或者可持续的长期方案,但至少紧张局势能平复一些,"德国商业银行汇率策略师Lutz Karpowitz表示.他预期美元兑日圆将在一个月后升至83.(完)
--编译 梁睿雪;审校 石冠兰/高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。