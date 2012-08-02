版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 10:49 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元受强劲数据提振,市场观望欧洲央行决议

路透悉尼/惠灵顿8月2日电---澳元和新西兰元周四上涨,因国内数据表现强劲,不过在关键的欧洲央行会议前市场极度谨慎.日内稍晚公布的欧洲央行决定可能会扰动资产价格.

澳元/美元AUD=D4在1.0480美元处暂歇,隔夜市场一度升至1.0543美元的四个月新高.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐